Ieri in Campania | muore dopo intervento estetico Funivia del Faito l’ultimo saluto a Carmine

Campania di Ieri, sabato 26 aprile 2025. Avellino – Mentre Avellino e provincia in ogni angolo si continua a colorare di biancoverde per la promozione di Serie B, il Comune capoluogo ha predisposto le varie ordinanze necessarie per garantire il deflusso del traffico cittadino, così come la sicurezza in concomitanza dell’ultima partita di domani sera allo Stadio Partenio con annessa festa. (LEGGI QUI) Benevento – Un lavoro lungo e certosino, tante voci ascoltate, testimonianze audio e fotografiche per certificare lo stato in cui vivono alcuni cittadini a Ponte, quelli che hanno la propria abitazione in prossimità dello stabilimento della La.b.i.t. srl, di proprietà della famiglia Rillo. (LEGGI QUI) Caserta – Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. Anteprima24.it - Ieri in Campania: muore dopo intervento estetico. Funivia del Faito, l’ultimo saluto a Carmine Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 26 aprile 2025. Avellino – Mentre Avellino e provincia in ogni angolo si continua a colorare di biancoverde per la promozione di Serie B, il Comune capoluogo ha predisposto le varie ordinanze necessarie per garantire il deflusso del traffico cittadino, così come la sicurezza in concomitanza dell’ultima partita di domani sera allo Stadio Partenio con annessa festa. (LEGGI QUI) Benevento – Un lavoro lungo e certosino, tante voci ascoltate, testimonianze audio e fotografiche per certificare lo stato in cui vivono alcuni cittadini a Ponte, quelli che hanno la propria abitazione in prossimità dello stabilimento della La.b.i.t. srl, di proprietà della famiglia Rillo. (LEGGI QUI) Caserta – Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è mortaundi chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile.

