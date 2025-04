Thuram verso il rientro per Barcellona – Inter c’è fiducia nei nerazzurri Le ultimissime sulel condizioni dell’attaccante

Thuram ha alzato i giri del motore: aumenta la fiducia verso Barcellona Inter. ultimissime sulle condizioni dell’attaccante francese Secondo La Gazzetta dello Sport potrà avere a disposizione la squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile l’Inter che ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida odierna, delle 15 contro la . Calcionews24.com - Thuram verso il rientro per Barcellona – Inter, c’è fiducia nei nerazzurri. Le ultimissime sulel condizioni dell’attaccante Leggi su Calcionews24.com ha alzato i giri del motore: aumenta lasullefrancese Secondo La Gazzetta dello Sport potrà avere a disposizione la squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile l’che ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida odierna, delle 15 contro la .

