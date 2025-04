Semifinali play off e finali play out | sfide decisive nel campionato

Scatta la fase cruciale di un campionato che è stato ricco di colpi di scena anche se alla fine i valori in campo sono usciti con chiarezza. Dunque, una domenica riservata alle Semifinali play off e alle finali play out. Per regolamento in caso di pareggio al 90' saranno necessari i supplementari. In caso di ulteriore risultato di parità, supera il turno la squadra meglio classificata al termine del campionato. Queste le gare odierne in programma alle 15.Girone A - play off Sporting Cecina-Sestese (arbitro: Macca di Pisa). La Sestese è pronta alla sfida contro un buon collettivo che vanta due finalizzatori di spessore: Skerma e Brizzi. La squadra di Polloni consapevole che per accedere alla finale ha necessità dei tre punti, risponderà con gli attaccanti Berti e Manganiello. Assenti Ranieri e Belli.

