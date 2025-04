Caminada par San Zorz | 50 anni di storia podistica a Ferrara

Caminada par San Zorz' festeggia il mezzo secolo di storia. SI tratta delle più storiche iniziative podistiche del territorio, la prima edizione risale al 1974, da sempre organizzata dalla Polisportiva Ferraiola.L'appuntamento ritorna anche quest'anno, col via stamattina alle 9.30 nel piazzale di San Giorgio. La manifestazione nasce in collaborazione con la Contrada San Giorgio e si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, dell'Avis provinciale e comunale e Uisp. I dettagli sono stati presentati nei giorni scorsi alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport del Comune, Giovanni Bosi, presidente della Polisportiva Ferrariola, Luca Sivieri, presidente della Contrada Borgo San Giorgio, Eleonora Banzi, presidente di Uisp provinciale e Alessandro Cattabriga, presidente dell'Avis comunale, assieme a Francesco Rendine, collaboratore organizzativo della manifestazione organizzata dalla Polisportiva Ferrariola.

