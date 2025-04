Questa è un’offerta da non perdere | Google Pixel 8a a un prezzaccio su Amazon oggi

Google Pixel 8a è in sconto al minimo storico su Amazon: parliamo del prezzo più basso visto finora per lui, sia su Amazon che altrove, perciò vediamo come non lasciarselo sfuggire; sì, perché Google Pixel 8a a questo prezzo, per di più su Amazon, è best-buy senza se e senza ma.

