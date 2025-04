Macchina sulla folla in Canada a Vancouver Suv travolge le persone durante un festival | diversi morti

folla durante il festival di Lapu Lapu a Vancouver, in Canada. CI sarebbero diversi morti. Secondo quanto reso noto, il festival è una consuetudine per la comunità filippina che festeggia un eroe della sua resistenza. Leggi su Fanpage.it Un'auto ha travolto laildi Lapu Lapu a, in. CI sarebbero. Secondo quanto reso noto, ilè una consuetudine per la comunità filippina che festeggia un eroe della sua resistenza.

Vancouver (Canada), auto sulla folla al festival filippino Lapu Lapu, "molteplici morti" e oltre 12 feriti, arrestato conducente - VIDEO - I fatti sono avvenuti alle 5 ora italiana, tra la East 41st Avenue e Fraser Street nel sud di Vancouver A Vancouver, in Canada, un auto si è lanciata sulla folla durante un festival filippino chiamato "Lapu Lapu" provocando "molteplici morti" e almeno una dozzina di feriti, riportano le fonti 🔗ilgiornaleditalia.it

