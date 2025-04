Spesa energetica salata in provincia | crescono i costi di gas +15% e luce +8%

Spesa energetica sono contenuti e in linea con i dati nazionali, nella provincia di Forlì-Cesena si assiste ad una crescita maggiore rispetto al resto del territorio. Rispetto all'ultimo trimestre 2024, infatti, da gennaio a marzo 2025 nel Forlivese e nel. Cesenatoday.it - Spesa energetica "salata" in provincia: crescono i costi di gas (+15%) e luce (+8%) Leggi su Cesenatoday.it Se in Emilia-Romagna gli aumenti dellasono contenuti e in linea con i dati nazionali, nelladi Forlì-Cesena si assiste ad una crescita maggiore rispetto al resto del territorio. Rispetto all'ultimo trimestre 2024, infatti, da gennaio a marzo 2025 nel Forlivese e nel.

La Campania è la settima regione in Italia per spesa in beni durevoli: nel 2024 i consumi ammontano a 4 miliardi e 779 milioni di euro con un incremento del 3,3% rispetto all'anno precedente che rappresenta la penultima performance a livello nazionale. Come rilevato dall'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, la crescita della spesa è stata guidata in particolare dalle auto usate con un incremento dell'11,4%, il settimo più alto di tutta Italia.

Campania, +3,3% la spesa per i beni durevoli: in rialzo le auto usate, il dato della provincia di Benevento - Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania è la settima regione in Italia per spesa in beni durevoli: nel 2024 i consumi ammontano a 4 miliardi e 779 milioni di euro con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente che rappresenta la penultima performance a livello nazionale. Come rilevato dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, la crescita della spesa è stata guidata in particolare dalle auto usate con un incremento dell’11,4%, il settimo più alto di tutta Italia. 🔗anteprima24.it

Campania, +3,3% la spesa per i beni durevoli: in rialzo le auto usate, il dato della provincia di Caserta - Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania è la settima regione in Italia per spesa in beni durevoli: nel 2024 i consumi ammontano a 4 miliardi e 779 milioni di euro con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente che rappresenta la penultima performance a livello nazionale. Come rilevato dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, la crescita della spesa è stata guidata in particolare dalle auto usate con un incremento dell’11,4%, il settimo più alto di tutta Italia. 🔗anteprima24.it

