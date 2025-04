Sparatoria a Monreale identificate le 2 giovani vittime | fermato un primo responsabile

Monreale – S. T. ed M. P sono le iniziali dei nomi delle due giovani vittime di questa notte a Monreale. Uno dei due giovani è morto sul posto, l'altro è morto durante il trasporto in ospedale. Una furibonda lite a colpi di arma da fuoco, una ventina. Questo quanto accaduto stanotte in via Benedetto.

Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feriti - E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni ... 🔗ansa.it

Tragedia a Monreale: rissa finisce in sparatoria. Due giovani morti, un terzo è grave - Una notte di sangue ha sconvolto Monreale: una violenta lite è degenerata in una sparatoria, causando la morte di ... 🔗tp24.it