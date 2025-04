Inter due big si rivedono in panchina! San Siro un fortino – CdS

panchina – scrive il Corriere dello Sport di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.RIENTRI – In vista della delicata sfida contro la Roma, Simone Inzaghi nei limiti delle necessità – scrive il Corriere dello Sport – deve fare alcune scelte obbligate e pensa alla miglior Inter possibile. Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Matteo Darmian sarà ancora sulla corsia di destra, con la possibilità di vedere Dumfries nell’ultimo spezzone di partita. In attacco invece spazio a Marko Arnautovic che prenderà il posto di Marcus Thuram. In panchina poi, si rivedrà anche Piotr Zielinski che dopo un mese e mezzo di stop ritorna tra i convocati.fortino – A Simone Inzaghi non mancherà invece il sostegno del pubblico di San Siro che vuole subito dimenticare il capitombolo in Coppa Italia contro il Milan. Inter-news.it - Inter, due big si rivedono in panchina! San Siro un fortino – CdS Leggi su Inter-news.it In attesa di scendere in campo contro la Roma di Ranieri, Simone Inzaghi può finalmente sorridere per il ritorno – almeno in– scrive il Corriere dello Sport di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.RIENTRI – In vista della delicata sfida contro la Roma, Simone Inzaghi nei limiti delle necessità – scrive il Corriere dello Sport – deve fare alcune scelte obbligate e pensa alla migliorpossibile. Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Matteo Darmian sarà ancora sulla corsia di destra, con la possibilità di vedere Dumfries nell’ultimo spezzone di partita. In attacco invece spazio a Marko Arnautovic che prenderà il posto di Marcus Thuram. Inpoi, si rivedrà anche Piotr Zielinski che dopo un mese e mezzo di stop ritorna tra i convocati.– A Simone Inzaghi non mancherà invece il sostegno del pubblico di Sanche vuole subito dimenticare il capitombolo in Coppa Italia contro il Milan.

