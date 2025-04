Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid | un' impresa storica nel tennis

Madrid l’impresa di ieri viene firmata da Matteo Arnaldi che in due set (6-3 6-4) ha sconfitto Novak Djokovic che, nonostante i 37 anni, continua ad essere una istituzione non solo per questa disciplina sportiva."E’ un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo - sono le parole di Arnaldi a fine partita -. All’inizio ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare. Poi mi sono calmato. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. E’ stato tutto perfetto".L’ex numero uno del mondo risponde con un saluto che ha il sapore dell’addio. "Questa può essere l’ultima volta a Madrid ha spiegato Nole -. Sport.quotidiano.net - Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis Leggi su Sport.quotidiano.net l’di ieri viene firmata dache in due set (6-3 6-4) ha sconfittoche, nonostante i 37 anni, continua ad essere una istituzione non solo per questa disciplina sportiva."E’ un sogno che si avvera,è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio migliorperrlo - sono le parole dia fine partita -. All’inizio ero molto teso, ho cercato di colpire e scambiare per farlo sbagliare. Poi mi sono calmato. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. E’ stato tutto perfetto".L’ex numero uno del mondo risponde con un saluto che ha il sapore dell’addio. "Questa può essere l’ultima volta aha spiegato Nole -.

Approfondimenti da altre fonti

Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic - Madrid si tinge di azzurro: Matteo Arnaldi ha appena scritto una pagina indimenticabile della sua storia L'articolo Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Matteo Arnaldi piazza il colpo e batte Andrey Rublev! Azzurro al terzo turno di Indian Wells - Matteo Arnaldi in grande spolvero quest’oggi a Indian Wells. Il ligure (n.35 del ranking) si è imposto nel secondo turno del Masters1000 californiano col punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro è stato sempre costretto a inseguire nei due parziali. Con grande determinazione, però, il giocatore nostrano ha trovato le soluzioni, facendo leva in particolare sulla scarsa efficacia della seconda di servizio del russo. 🔗oasport.it

“È sempre stato il mio idolo”, storica vittoria di Matteo Arnaldi a Madrid: battuto Novak Djokovic: - Impresa di Matteo Arnaldi al Mutua Madrid Open (Masters 1000 – montepremi 8.055.385 euro). L’azzurro, n. 44 Atp, approda al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n. 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point. Per Arnaldi, 24 anni e che due anni approdò agli ottavi degli US Open, è la prima vittoria contro un giocatore che è stato numero 1 del mondo, la quinta in carriera contro un top ten. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atp Madrid - Matteo Arnaldi batte l’idolo Novak Djokovic e vola al terzo turno; Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis; Strepitoso Arnaldi batte Novak Djokovic in due set; Matteo Arnaldi: chi è il tennista che ha battuto Djokovic a Madrid. Età, altezza, carriera, fidanzata, stipend. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis - Arnaldi sconfigge Djokovic in due set a Madrid, accedendo ai 16esimi degli ATP Masters 1000. Un sogno che si avvera. 🔗sport.quotidiano.net

Colpaccio di Matteo Arnaldi a Madrid: battuto Novak Djokovic - Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid Matteo Arnaldi batte 6-3 6-4 l'ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. 🔗msn.com

Arnaldi batte Djokovic e vola al terzo turno a Madrid - Matteo Arnaldi ha eliminato Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: “Lui è il mio idolo, ero già contento di poterci giocare contro, ... 🔗ilsecoloxix.it