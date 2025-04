Morta dopo la liposuzione in una clinica a Caserta Sotto inchiesta alla struttura | spuntano due vecchi casi

casi sospetti nella clinica Iatropolis di Caserta dove, dopo aver effettuato una liposuzione, è Morta Sabrina Nardella, parrucchiera di 38 anni di Gaeta, madre di due bimbi. Ora la struttura è Sotto indagine. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero Sabrina si era affidata alla clinica privata campana proprio perché specializzata in interventi di chirurgia estetica. E pensava di aver scelto bene. Ma qualcosa è andato storto, durante l'intervento. La donna è Morta poche ore dopo. Sulla vicenda indaga i carabinieri della Compagnia di Caserta con la Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. Il fascicolo seguito dal sostituto procuratore Nicola Camerlingo punta a fare chiarezza sull'attività di medici e sanitari a cui si è rivolta la donna.

