Elezioni comunali a Capaccio Paestum | tre aspiranti sindaci ecco tutti i candidati

Capaccio Paestum, finito al centro delle due inchieste che hanno coinvolto l’ex sindaco Franco Alfieri: delle 12 liste presentate, nella mattinata di ieri, all’Ufficio Elettorale del Comune, ben 11 hanno simboli civici, con Fratelli. Salernotoday.it - Elezioni comunali a Capaccio Paestum: tre aspiranti sindaci, ecco tutti i candidati Leggi su Salernotoday.it C’è stata una vera e propria fuga dei partiti dal Comune di, finito al centro delle due inchieste che hanno coinvolto l’ex sindaco Franco Alfieri: delle 12 liste presentate, nella mattinata di ieri, all’Ufficio Elettorale del Comune, ben 11 hanno simboli civici, con Fratelli.

Ne parlano su altre fonti

Fondazione Vassallo: “Rinviate le elezioni comunali di Capaccio Paestum, la giustizia deve prevalere sul clientelismo e sul potere mafioso” - Il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo chiede al Ministro Piantedosi di sospendere il voto per garantire legalità e trasparenza. “Le recenti e drammatiche rivelazioni emerse dall’inchiesta condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, che ha portato all’arresto dell’ex sindaco Franco Alfieri e di altre nove persone, gettano una luce inquietante sul sistema di potere che ha governato la città. 🔗puntomagazine.it

Elezioni comunali a Capaccio Paestum, c'è la prima donna candidata a sindaco - C’è anche una donna tra i candidati a sindaco di Capaccio Paestum. Si tratta dell’avvocato amministrativista Simona Corradino. Sarà sostenuta da una coalizione civica, ma – da quanto si apprende – anche dai partiti di centrodestra, ma resta l’incognita dei simboli di partito. Al suo fianco... 🔗salernotoday.it

Elezioni comunali a Capaccio Paestum: Gaetano Paolino si candida a sindaco - L'ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno Gaetano Paolino si candida a sindaco di Capaccio Paestum. E' quanto emerso da una riunione tenutasi, negli ultimi giorni, nella Città dei Templi, a cui hanno preso parte moltissimi esponenti della maggioranza uscente che sosteneva l'ex primo... 🔗salernotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni comunali 2025 a Capaccio Paestum: i candidati, le liste e come si vota; Elezioni amministrative 2025 a Capaccio Paestum: ecco liste e candidati; Capaccio Paestum, elezioni comunali: è corsa a tre per il “dopo Alfieri”; Elezioni a Capaccio, Antonio Agresti scende in campo al fianco di Gaetano Paolino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Capaccio Paestum, elezioni comunali: è corsa a tre per il “dopo Alfieri” - Con la presentazione ufficiale delle liste, entra nel vivo la campagna elettorale a Capaccio Paestum. Dopo mesi di commissariamento seguiti all’inchiesta che ha travolto ... 🔗ilmattino.it

Elezioni comunali 2025 a Capaccio Paestum: i candidati, le liste e come si vota - Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Salerno si andrà al voto in 4 comuni: Capaccio Paestum, Castelnuovo di Conza, Ispani e Sant'Angelo a Fasanella. Saranno 23443 le ... 🔗ilmattino.it

Elezioni a Capaccio, Antonio Agresti scende in campo al fianco di Gaetano Paolino - Antonio Agresti, già assessore al bilancio del Comune di Capaccio Paestum, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio comunale nelle elezioni del 25 e 26 maggio, confermando il suo sostegn ... 🔗salernotoday.it