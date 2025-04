Torna l' evento ' O la va o la spacca' per ricordare Giacomo Bulgarelli

Torna l'evento tanto atteso 'O la va o la spacca', organizzato dall'associazione Pro Portonovis, che vuole tenere vivo il ricordo di Giacomo Bulgarelli nato a Portonovo di Medicina il 24 ottobre 1940 e scomparso a Bologna il 12 febbraio 2009. L'iniziativa è giovedì, 1 maggio.Bulgarelli, al quale è intitolata quella che una volta era la curva Andrea Costa, al Dall'Ara, è sempre un ricordo speciale. Per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare, per chi ne ha sentito raccontare le gesta.E per chi lo ha apprezzato come puntuale commentatore televisivo. Sempre con la sua Bologna nel cuore. Campione d'Europa con l'Italia nel 1968, Giacomino, con il suo numero 8, è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo scudetto del Bologna, vinto nel 1964, all'Olimpico, nello spareggio con l'Inter.E Bulgarelli era in campo anche nel 1974, sempre all'Olimpico, quando il Bologna, piegando il Palermo ai rigori, vinse la seconda Coppa Italia.

