La Uefa non fa più sconti 300 milioni di debiti | big da cedere entro il 30 giugno

entro il 30 giugno, una importante società calcistica dovrà quasi smantellare la propria squadra: debiti fino a 300 milioni, pugno duro della UefaUna annata particolare, il 2024/2025, per diversi club di alto lignaggio in Europa. Molte società importanti come sappiamo hanno vissuto situazioni difficili, in campo e fuori. In Italia e non solo. In particolare, una squadra sta vivendo un momento assai critico dal punto di vista finanziario ed entro il 30 giugno sarà obbligata a cessioni davvero pesanti, per salvare le proprie casse.La Uefa non fa più sconti, 300 milioni di debiti: big da cedere entro il 30 giugno – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)Dopo i successi internazionali dello scorso decennio, il Siviglia è alle prese con una fase molto complicata. In patria, il club andaluso è ancora in lotta per non retrocedere, con cinque punti da gestire sul terzultimo posto occupato dal Las Palmas a cinque giornate dalla conclusione della Liga.

