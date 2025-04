Semifinale playoff Promozione Toscana girone A Super derby versiliese C’è Pietrasanta-Forte

Super derby della Versilia storica nella Semifinale secca dei playoff del girone A di Promozione Toscana. Pietrasanta e Forte dei Marmi si sfidano oggi alle 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta in quella che di fatto è la prima delle quattro finali da vincere per chi vuole salire in Eccellenza (seguiranno infatti nelle prossime domeniche la finale playoff di girone e poi Semifinale e finalissima del quadrangolare di spareggio fra le tre vincenti dei playoff di girone ed il San Giuliano che è già alla Final Four tramite la Coppa regionale).Questo pomeriggio il sentitissimo incontro sarà diretto dall’arbitro Tommaso Bulletti di Pistoia, con guardalinee Alessandro La Veneziana di Viareggio e Fabio Nesi di Pistoia. L’altra Semifinale del girone è fra Lunigiana Pontremolese e Larcianese. Sport.quotidiano.net - Semifinale playoff Promozione Toscana (girone A). Super derby versiliese. C’è Pietrasanta-Forte Leggi su Sport.quotidiano.net E venne il giorno deldella Versilia storica nellasecca deidelA didei Marmi si sfidano oggi alle 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ diin quella che di fatto è la prima delle quattro finali da vincere per chi vuole salire in Eccellenza (seguiranno infatti nelle prossime domeniche la finaledie poie finalissima del quadrangolare di spareggio fra le tre vincenti deidied il San Giuliano che è già alla Final Four tramite la Coppa regionale).Questo pomeriggio il sentitissimo incontro sarà diretto dall’arbitro Tommaso Bulletti di Pistoia, con guardalinee Alessandro La Veneziana di Viareggio e Fabio Nesi di Pistoia. L’altradelè fra Lunigiana Pontremolese e Larcianese.

