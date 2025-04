La Roma di Ranieri ha continuità di risultati e vari protagonisti

Ranieri ha saputo dare un senso alla stagione della Roma, riportandola in lotta per le coppe europee. Il punto di forza della squadra è la fase difensiva, ma fondamentali sono gli elementi offensivi di qualità.TATTICA –Ranieri ha adottato diversi moduli per la sua Roma, ma il riferimento è il 3-4-2-1. Da questa base però i movimenti dei giocatori possono cambiare l’interpretazione. E per questo il tecnico ama sfruttare giocatori duttili, come Saelemaekers, che può giocare sia sulla fascia che da attaccante, o Angelino, prezioso come difensore o sulla fascia, o anche Soulé, capace di adattarsi in copertura. Per quanto spesso la squadra tenga il possesso (quinta per possesso medio col 55,3%) è in grado anche di adattare un modulo molto difensivo, con linee basse e un 5-4-1 in copertura, per poi cercare le ripartenze sfruttando gli elementi di qualità e gli attacchi verticali specialmente di Dovbyk, fondamentale per allungare il campo. Inter-news.it - La Roma di Ranieri ha continuità di risultati e vari protagonisti Leggi su Inter-news.it ha saputo dare un senso alla stagione della, riportandola in lotta per le coppe europee. Il punto di forza della squadra è la fase difensiva, ma fondamentali sono gli elementi offensivi di qualità.TATTICA –ha adottato diversi moduli per la sua, ma il riferimento è il 3-4-2-1. Da questa base però i movimenti dei giocatori possono cambiare l’interpretazione. E per questo il tecnico ama sfruttare giocatori duttili, come Saelemaekers, che può giocare sia sulla fascia che da attaccante, o Angelino, prezioso come difensore o sulla fascia, o anche Soulé, capace di adattarsi in copertura. Per quanto spesso la squadra tenga il possesso (quinta per possesso medio col 55,3%) è in grado anche di adattare un modulo molto difensivo, con linee basse e un 5-4-1 in copertura, per poi cercare le ripartenze sfruttando gli elementi di qualità e gli attacchi verticali specialmente di Dovbyk, fondamentale per allungare il campo.

