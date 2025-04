Abbiate il coraggio di essere felici l' omaggio a Papa Francesco sul palazzo della Regione

della cerimonia funebre di Papa Francesco, svoltasi a Roma sabato 26 aprile, il maxischermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è illuminato per omaggiare la figura del pontefice. Sul ledwall, ad accompagnare l'immagine del Papa, una sua frase: "Abbiate il coraggio di essere felici"

