Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese | sfida decisiva per i playoff

Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese, a confronto alle 16 per strappare il primo pass che porta alla bella da giocarsi in campo neutro. Un sesto posto per il San Vitale delle meraviglie che questo pomeriggio conta e parecchio ma che va irrobustito di un solo risultato: la vittoria. "Siamo coscienti che abbiamo sicuramente ottenuto un traguardo stagionale importante – sostiene mister Bertelloni –. L’accesso ai playoff era l’obiettivo che c’eravamo posti ad inizio stagione. Nello stesso tempo però non è che vogliamo soltanto essere delle comparse e contro il Migliarino caleremo in campo anima e corpo con la stessa determinazione con cui siamo stati attraccati all’area degli spareggi promozione. Non vogliamo assolutamente perdere".Al “Giannetti“ va in scena una semifinale che tiene con il fiato sospeso Monzone e Villafranchese, impegnate a percorrere strade per arrivare a una seconda finalissima da giocarsi contro la vincente tra Migliarino e San Vitale Candia. Sport.quotidiano.net - Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese: sfida decisiva per i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Penultimo atto per-San, a confronto alle 16 per strappare il primo pass che porta alla bella da giocarsi in campo neutro. Un sesto posto per il Sandelle meraviglie che questo pomeriggio conta e parecchio ma che va irrobustito di un solo risultato: la vittoria. "Siamo coscienti che abbiamo sicuramente ottenuto un traguardo stagionale importante – sostiene mister Bertelloni –. L’accesso aiera l’obiettivo che c’eravamo posti ad inizio stagione. Nello stesso tempo però non è che vogliamo soltanto essere delle comparse e contro ilcaleremo in campo anima e corpo con la stessa determinazione con cui siamo stati attraccati all’area degli spareggi promozione. Non vogliamo assolutamente perdere".Al “Giannetti“ va in scena una semifinale che tiene con il fiato sospeso, impegnate a percorrere strade per arrivare a una seconda finalissima da giocarsi contro la vincente trae SanCandia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina dei bianconeri: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime sul futuro Non è ancora del tutto tramontata in casa Juve l’opzione che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. L’allenatore in scadenza con l’Atalanta nel 2026 è pronto a lasciare Bergamo con un anno di anticipo. 🔗juventusnews24.com

I consulenti finanziari raccolgono la sfida dell’IA - GESTISCONO più di 900 miliardi di euro dei risparmi degli italiani e oggi stanno affrontando una sfida: quella dei cambiamenti generati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Stiamo parlando delle reti di consulenti finanziari, che in Italia hanno conquistato sempre più quote di mercato negli ultimi anni, sottraendole alle banche tradizionali. L’IA sta trasformando profondamente molti settori produttivi, sostituendo anche il lavoro intellettuale dell’uomo, non solo quello fisico. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese: sfida decisiva per i playoff - Penultimo atto per Migliarino-San Vitale e Monzone-Villafranchese, a confronto alle 16 per strappare il primo pass che porta alla bella da giocarsi in campo neutro. Un sesto posto per il San Vitale ... 🔗sport.quotidiano.net