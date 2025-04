Giovanni Tentoni dell' Atletica Endas Cesena stabilisce un nuovo record sociale nei 100 metri

Atletica Endas Cesena ha brillato al Trofeo Liberazione. Il giovane Giovanni Tentoni, classe 2007, e al primo anno nella categoria Juniores, ha corso i 100 metri in 10’’79, abbattendo per la prima volta il muro degli 11 secondi. Questo tempo rappresenta il nuovo record sociale assoluto e supera il precedente primato di Mirco Benedetti che resisteva dal 1992. La gara è stata combattuta fino all’ultimo metro, con Tentoni che ha tenuto testa ad Alessandro Ori della Fratellanza.Giovanni Orlandi, allievo al primo anno, ha corso i 100 metri in 11’’13, suo miglior tempo personale e minimo per i campionati di categoria, se non fosse stato spinto da un leggero vento a favore di troppo. Mattia Portaluri ha migliorato il suo personale di oltre 5 decimi, vincendo la sua batteria con un tempo di 11’’70. Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Tentoni dell'Atletica Endas Cesena stabilisce un nuovo record sociale nei 100 metri Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’ha brillato al Trofeo Liberazione. Il giovane, classe 2007, e al primo anno nella categoria Juniores, ha corso i 100in 10’’79, abbattendo per la prima volta il muro degli 11 secondi. Questo tempo rappresenta ilassoluto e supera il precedente primato di Mirco Benedetti che resisteva dal 1992. La gara è stata combattuta fino all’ultimo metro, conche ha tenuto testa ad Alessandro Oria Fratellanza.Orlandi, allievo al primo anno, ha corso i 100in 11’’13, suo miglior tempo personale e minimo per i campionati di categoria, se non fosse stato spinto da un leggero vento a favore di troppo. Mattia Portaluri ha migliorato il suo personale di oltre 5 decimi, vincendo la sua batteria con un tempo di 11’’70.

