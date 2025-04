Verso la Festa Artusiana | aperte le iscrizioni per il Premio Marietta 2025

Festa Artusiana, torna il Premio Marietta, intitolato alla fedele governante di Pellegrino Artusi e rivolto a tutti i ‘cuochi per diletto’. Per iscriversi c’è tempo fino al 4 giugno, mentre la fase finale si svolgerà, come da tradizione, durante la Festa. Forlitoday.it - Verso la Festa Artusiana: aperte le iscrizioni per il Premio Marietta 2025 Leggi su Forlitoday.it Anche quest’anno, nell’ambito della, torna il, intitolato alla fedele governante di Pellegrino Artusi e rivolto a tutti i ‘cuochi per diletto’. Per iscriversi c’è tempo fino al 4 giugno, mentre la fase finale si svolgerà, come da tradizione, durante la

