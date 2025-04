OraSì sfida Virtus Roma | partita decisiva per i play in

OraSì si presenterà alle 18 in casa della Virtus Roma. Una sfida fondamentale per centrare il dodicesimo posto che varrebbe i play in (prima gara domenica 4 maggio in casa della nona), ma che in caso di sconfitta farebbe terminare già oggi la stagione, senza alcun rimpianto visto quanto è stata ricca di soddisfazioni. Ravenna è padrona del proprio destino, perché vincendo sarebbe certa di centrare l'obiettivo, altrimenti dovrà sperare nel ko di Caserta (appaiata a lei in classifica) in casa con Piombino: un successo sarebbe comunque una vera impresa. Roma punta infatti al quarto posto e ha un roster di altissimo livello con giocatori come Conti e Rodriguez (se recupererà), punte di diamante di un gruppo che annovera anche Santiangeli, Ancellotti, Visintin, Caversazio, Siberna e Radunic, arrivato dopo il match di andata, lungo di grande impatto fisico che abbina punti a rimbalzi.

