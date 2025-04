Chiusa l' inchiesta sulla mafia dei pascoli in cinque verso il processo

Chiusa l'inchiesta sulla mafia dei pascoli che avrebbe condizionato, con minacce ed estorsioni, le attività agricole nella zona del Belice. I pm della Dda di Palermo, Claudio Camilleri e Felice De Benedettis, hanno notificato a cinque indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

