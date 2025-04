Non dire ca***te Lite ad Amici 24 coinvolta anche Alessandra Celentano | Maria costrettaa intervenire

Amici” andata in onda sabato 26 aprile, il clima si è fatto rovente a causa di un acceso scontro tra due volti storici del programma: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il diverbio è nato dopo l’esibizione del ballerino Francesco Fasano, sulla quale la Celentano ha espresso un parere inizialmente positivo, riconoscendo dei miglioramenti. Tuttavia, la maestra ha poi sottolineato un limite: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi”, ha dichiarato, scatenando immediatamente la replica di Emanuel Lo.Il coreografo, infatti, ha contestato il giudizio della collega con parole decise: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Da lì, in pochi istanti, la discussione è degenerata. Alessandra Celentano, piccata dalla contraddizione, ha reagito con durezza: “Non dire stupidaggini. Leggi su Caffeinamagazine.it Nella puntata di “” andata in onda sabato 26 aprile, il clima si è fatto rovente a causa di un acceso scontro tra due volti storici del programma:ed Emanuel Lo. Il diverbio è nato dopo l’esibizione del ballerino Francesco Fasano, sulla quale laha espresso un parere inizialmente positivo, riconoscendo dei miglioramenti. Tuttavia, la maestra ha poi sottolineato un limite: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi”, ha dichiarato, scatenando immediatamente la replica di Emanuel Lo.Il coreografo, infatti, ha contestato il giudizio della collega con parole decise: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Da lì, in pochi istanti, la discussione è degenerata., piccata dalla contraddizione, ha reagito con durezza: “Nonstupidaggini.

Su altri siti se ne discute

“Mi devi dire chi è stato”. Grande Fratello, Lorenzo pressa Mavi poi la lite con Jessica - Situazione esplosiva al Grande Fratello. Anche ore dopo la puntata in diretta di lunedì 10 marzo le polemiche non si sono placate, anzi, una lite è scoppiata tra Lorenzo, Mariavittoria e Jessica. Lui si è avvicinato alla fidanzata di Tommaso invitandola a parlare e a rivelargli qualcosa che continua a non dire. A quel punto la Morlacchi è intervenuta per difendere la coinquilina. Sono nate quindi delle discussioni tra Lorenzo e le due ragazze, con Jessica che ha deciso di non indietreggiare e di continuare a prendere le parti di Mariavittoria. 🔗caffeinamagazine.it

“Una cosa però te la devo dire”. Valeria Marini interviene dopo la lite con la mamma in tv - Valeria Marini ha deciso di rompere il silenzio dopo il momento di forte tensione vissuto in diretta televisiva con sua madre, Gianna Orrù. L’episodio è avvenuto nello studio di Domenica In, dove tra le due donne si è percepito un gelo evidente che non è sfuggito né al pubblico né alla conduttrice Mara Venier. Nonostante l’atmosfera fosse carica di imbarazzo, Valeria ha scelto di intervenire successivamente con un messaggio pubblico, provando a ristabilire un legame con parole che hanno commosso molti. 🔗tuttivip.it

“Una cosa però te la devo dire”. Valeria Marini interviene dopo la lite con la mamma in tv - Valeria Marini ha deciso di rompere il silenzio dopo il momento di forte tensione vissuto in diretta televisiva con sua madre, Gianna Orrù. L’episodio è avvenuto nello studio di Domenica In, dove tra le due donne si è percepito un gelo evidente che non è sfuggito né al pubblico né alla conduttrice Mara Venier. Nonostante l’atmosfera fosse carica di imbarazzo, Valeria ha scelto di intervenire successivamente con un messaggio pubblico, provando a ristabilire un legame con parole che hanno commosso molti. 🔗tuttivip.it

Approfondimenti da altre fonti

La volta buona, Caterina Balivo scatta: Ma è una parolaccia!, chi sbrocca in studio; Sedicenne rapinato a Pisa. Accerchiato dal branco: “Dacci soldi o ti spariamo”; Kate Middleton e lo sgarbo a Re Carlo III, la principessa non si presenta al pranzo prima di Natale; L'amore per il figlio Bear, la fidanzata Kate Cassidy, la lotta contro le dipendenze, i problemi con l’ex Maya Henry: il lato più privato di Liam Payne. 🔗Cosa riportano altre fonti