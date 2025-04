Disabile violentato e filmato i conti opachi della diocesi affidata al cardinale Reina e il rischio di una nuova gettonopoli | la settimana di Dossier

violentato e filmato con lo smartphone". Dossier ricostruisce in esclusiva l'inchiesta e i retroscena del racconto choc di un Disabile davanti al giudice. Gerlando cardinale ripercorre, con corredo fotografico, le tappe di tutto quello che è avvenuto: dalla chiamata alla madre al. Agrigentonotizie.it - Disabile violentato e filmato, i conti opachi della diocesi affidata al cardinale Reina e il rischio di una nuova gettonopoli: la settimana di Dossier Leggi su Agrigentonotizie.it "In tre mi hannocon lo smartphone".ricostruisce in esclusiva l'inchiesta e i retroscena del racconto choc di undavanti al giudice. Gerlandoripercorre, con corredo fotografico, le tappe di tutto quello che è avvenuto: dalla chiamata alla madre al.

Se ne parla anche su altri siti

"In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone": il racconto choc di un disabile davanti al giudice - Disabile convinto da tre ventenni a salire su un'auto e andare nel complesso dei mercatini: lì sarebbe stato costretto a denudarsi e mentre uno di loro lo violentava, gli altri lo deridevano e filmavano la scena con uno smartphone. Una storia di degrado, avvenuta una sera della scorsa estate, che... 🔗agrigentonotizie.it

“Sdegno e dolore” per il pestaggio del minore disabile nella stazione di Galatina, anche filmato Coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani - Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda indignazione, dolore e sconcerto per l’orrenda vicenda emersa in questi giorni su diverse testate giornalistiche, che vede protagonista un bambino di 9 anni, vittima innocente di gravissimi abusi sessuali da parte di un anziano settantacinquenne, amico di famiglia, nel Salento. 🔗noinotizie.it

Ha violentato e filmato decine di donne, altre 23 vittime accusano lo stupratore seriale Zhenhao Zou - La polizia inglese ha dichiarato di avere prove video, filmate dallo stesso Zou, di altre 50 vittime oltre alle 10 individuate chiedendo loro di farsi avanti. Nelle ultime settimane 23 di loro hanno deciso di parlare descrivendo di essere state vittime delle aggressioni del 28enne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

"In tre mi hanno violentato e filmato con lo smartphone": il racconto choc di un disabile davanti al giudice - Dossier ricostruisce in esclusiva l'inchiesta e i retroscena dell'audizione in forma protetta avvenuta con modalità meno "invasive" rispetto alle tradizionali testimonianze: dalla chiamata alla madre ... 🔗agrigentonotizie.it

Quindicenne disabile picchiato e filmato dal branco, la madre: "Guardate il video e denunciate" - Hanno aggredito un ragazzino disabile filmando tutto, una violenza nella violenza. Ma ora quel video, per volontà della madre della vittima, deve diventare un monito e un aiuto per sensibilizzare ... 🔗bari.repubblica.it