Calcio seconda categoria Match al cardiopalma tra Lerici e Ceparana

Match al cardiopalma tra il Lerici F.C. e il Ceparana Calcio che oggi alle 15 al Bibolini di Falconara si daranno battaglia per assicurarsi il passaggio alla successiva fase dei play-off regionali. Un cammino ancora lungo, ma che potrà portare alla tanto ambita promozione in Prima categoria. Il Lerici potrà contare su una migliore posizione in classifica che gli consentirà in caso di parità dopo i due tempi supplementari la vittoria, oltre a beneficiare del vantaggio non da poco di disputare la gara sul proprio campo. "Le sensazioni sono buone - precisa mister Simone Bertonati - e il clima è positivo, così com'è grande la voglia di rifarsi della sconfitta della settimana scorsa nello spareggio contro il Calcio Popolare, dove abbiamo pagato la nostra inesperienza nell'affrontare una sfida così decisiva.

