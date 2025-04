Playoff Prima categoria Il Capezzano è a Lammari Un successo con il Capannori per andare in finale

"Partita dalle grandi emozioni". Così presenta la semifinale playoff odierna di Prima categoria Toscana (girone A) l'allenatore Riccardo Coli che in questa stagione ha fatto vedere ottime cose con il suo Capezzano. Dopo aver girato la boa da primo della classe conquistando il pur virtuale titolo di campione d'inverno, nel girone di ritorno il Capezzano non è riuscito a tenere il passo dell'andata ed ha concluso la regular season al quarto posto: piazzamento comunque ottimo, visto il livello delle antagoniste. Oggi alle 16 allo stadio di Lammari il Capezzano farà visita al Capannori, che essendosi classificato terzo in campionato ha il vantaggio del campo e soprattutto dei 2 risultati su 3 per andare in finale (dove c'è già il Corsagna, per la forbice di punti sulla quinta). Arbitrerà Mathia Bragazzi di Carrara.

