IL CARRELLO DELLA SPESA – Pasqua annuncia un’estate di caro voli

Pasqua ci ha regalato un assaggio d’estate: non certo per il tempo, che clementissimo non è stato, ma per il caro voli o, se preferite, per i rincari, esplosivi, dei mezzi di trasporto. A cui si sono accompagnati quelli legati ai servizi alberghieri e DELLA ristorazione. I numeri, come al solito, non mentono. Quelli . IL CARRELLO DELLA SPESA – Pasqua annuncia un’estate di caro voli L'Identità. Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Pasqua annuncia un’estate di caro voli Leggi su Lidentita.it Laci ha regalato un assaggio d’estate: non certo per il tempo, che clementissimo non è stato, ma per ilo, se preferite, per i rincari, esplosivi, dei mezzi di trasporto. A cui si sono accompagnati quelli legati ai servizi alberghieri eristorazione. I numeri, come al solito, non mentono. Quelli . ILdiL'Identità.

Approfondimenti da altre fonti

IL CARRELLO DELLA SPESA – Cacao amaro, dall’uovo di Pasqua escono i rincari - Cacao amaro: dall’uovo di Pasqua escono i rincari. E nemmeno troppo a sorpresa. Il prezzo del cacao è ormai da mesi fuori controllo e, nell’approssimarsi della festa, i costi della cioccolata non accennano a calare. Anzi. Stando alle stime diffuse da Federconsumatori, l’uovo di Pasqua costerà il 3,8 per cento in più rispetto all’anno scorso. […] The post IL CARRELLO DELLA SPESA – Cacao amaro, dall’uovo di Pasqua escono i rincari appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Istat: inflazione a gennaio salita all’1,5%. Contenuta a Firenze (più 0,6%). Stabile il carrello della spesa - L'Istat, diffondendo i dati definitivi dei prezzi al consumo fa sapere che a gennaio 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell'1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare L'articolo Istat: inflazione a gennaio salita all’1,5%. Contenuta a Firenze (più 0,6%). 🔗.com

Di quanto aumenta il carrello della spesa e quali prodotti costeranno di più - A febbraio l'inflazione è aumentata dello 0,2% rispetto a gennaio e dell'1,6% rispetto al 2024. Anche il carrello della spesa aumenta, ma meno del previsto. Secondo il Codacons il rialzo comporterà un aumento dei costi di 526 euro all'anno per la famiglia "tipo" e di 716 euro per un nucleo con due figli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Il carrello della spesa è rincarato a marzo. Ma la benzina cala; Impossibile fare la spesa al supermercato in questi giorni: lo sciopero mette in ginocchio gli italiani; Pasqua: spesa italiana in aumento tra incertezza economica e inflazione; LIDL fa pazzie per PASQUA | Con poco più di 10 euro fai regali a tutta la famiglia, così conquisti pure il partner. 🔗Su questo argomento da altre fonti