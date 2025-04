Lutto a Mandello | addio a Claudio Cereghini il professore

Claudio Cereghini, "tornato alla Casa del Padre". I fratelli Fabio e Ascanio, attraverso la locandina funebre, comunicano la perdita del familiare avvenuta nella Rsa di via. Leccotoday.it - Lutto a Mandello: addio a Claudio Cereghini, "il professore" Leggi su Leccotoday.it "Venuta la sera Gesù disse: passiamo all'altra riva". Un passo del Vangelo di Marco per annunciare la scomparsa a 72 anni di, "tornato alla Casa del Padre". I fratelli Fabio e Ascanio, attraverso la locandina funebre, comunicano la perdita del familiare avvenuta nella Rsa di via.

