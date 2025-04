Serie D | Grosseto sfida Ghiviborgo per i playoff

Serie D"Il nostro obiettivo è quello di centrare i playoff, un obiettivo minimo che è nelle nostre mani in queste due ultime gare che restano da giocare e con le posizioni ancora da definire. Anche per quanto riguarda i playout tutto è ancora da decidere". L’allenatore Gigi Consonni presenta il match che vede oggi, inizio alle 15, il Grosseto ospite del Ghiviborgo sul terreno da gioco dello stadio Carraia di Ghivizzano nella penultima gara di campionato, "Contro la squadra allenata da Bellazzini - sottolinea il tecnico del Grifone che ha ancora due dubbi da risolvere per lo schieramento odierno - nel girone di andata abbiamo giocato, nel primo tempo, il migliore calcio da quando sono arrivato. Il Ghiviborgo offre un calcio particolare con una organizzazione di gioco importante e con giocatori di qualità. Lanazione.it - Serie D: Grosseto sfida Ghiviborgo per i playoff Leggi su Lanazione.it D"Il nostro obiettivo è quello di centrare i, un obiettivo minimo che è nelle nostre mani in queste due ultime gare che restano da giocare e con le posizioni ancora da definire. Anche per quanto riguarda i playout tutto è ancora da decidere". L’allenatore Gigi Consonni presenta il match che vede oggi, inizio alle 15, ilospite delsul terreno da gioco dello stadio Carraia di Ghivizzano nella penultima gara di campionato, "Contro la squadra allenata da Bellazzini - sottolinea il tecnico del Grifone che ha ancora due dubbi da risolvere per lo schieramento odierno - nel girone di andata abbiamo giocato, nel primo tempo, il migliore calcio da quando sono arrivato. Iloffre un calcio particolare con una organizzazione di gioco importante e con giocatori di qualità.

