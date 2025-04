Unieuro sfida Cento per il quarto posto nella regular season di basket

Unieuro che alle 18.30 sarà impegnata sull’insidioso campo di Cento per l’ultima giornata di regular season. I ragazzi di coach Antimo Martino, dopo un inizio di stagione faticoso, hanno infatti l’occasione adesso di chiudere la prima fase del campionato al quarto posto, il primo riservato agli ‘umani’ dietro all’inarrivabile trittico Udine, Rimini e Cantù, con quest’ultima che peraltro i forlivesi potrebbero agganciare ma mai superare visto, il -1 nella differenza canestri.Per conquistare questo prezioso traguardo, però, Perkovic e compagni sono condannati a vincere sul campo di una Banca Sella Cento combattiva, a caccia di due punti per poter festeggiare la salvezza senza dover sperare nella sconfitta di Cremona contro Avellino: coach Emanuele Di Paolantonio ha presentato il match come una finale, chiamando a raccolta il tifo, per provare a raggiungere un traguardo meritato. Sport.quotidiano.net - Unieuro sfida Cento per il quarto posto nella regular season di basket Leggi su Sport.quotidiano.net Quaranta minuti per coronare una veemente risalita o per chiudere con l’amaro in bocca: tutto in una serata per l’che alle 18.30 sarà impegnata sull’insidioso campo diper l’ultima giornata di. I ragazzi di coach Antimo Martino, dopo un inizio di stagione faticoso, hanno infatti l’occasione adesso di chiudere la prima fase del campionato al, il primo riservato agli ‘umani’ dietro all’inarrivabile trittico Udine, Rimini e Cantù, con quest’ultima che peraltro i forlivesi potrebbero agganciare ma mai superare visto, il -1differenza canestri.Per conquistare questo prezioso traguardo, però, Perkovic e compagni sono condannati a vincere sul campo di una Banca Sellacombattiva, a caccia di due punti per poter festeggiare la salvezza senza dover speraresconfitta di Cremona contro Avellino: coach Emanuele Di Paolantonio ha presentato il match come una finale, chiamando a raccolta il tifo, per provare a raggiungere un traguardo meritato.

