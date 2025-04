Terranuova Traiana sfida il Figline | scontro decisivo per i playout

scontro diretto per il Terranuova Traiana, che affronta il Figline di Nicolè Sarri in una sfida decisiva per la possibilità di restare in categoria agganciando i playout. Si tratta dell’ultima della stagione regolare per i biancorossi allo stadio Matteini e sarà una gara molto particolare per i tanti ex di turno. Quella del Terranuova è folta di giocatori che hanno vestito la casacca gialloblù, a partire da Becattini. "Spiace giocare una partita così decisiva con il Figline - ha affermato il tecnico del Terranuova - dove sono cresciuto e dove ho tanti amici. Oltretutto siamo entrambe squadre del Valdarno e viviamo lo stesso momento di difficoltà. Per il match di oggi serve un approccio totalmente diverso rispetto a quello avuto con il Flaminia, perché fin qui abbiamo condotto due mesi importanti. Lanazione.it - Terranuova Traiana sfida il Figline: scontro decisivo per i playout Leggi su Lanazione.it Penultimodiretto per il, che affronta ildi Nicolè Sarri in unadecisiva per la possibilità di restare in categoria agganciando i. Si tratta dell’ultima della stagione regolare per i biancorossi allo stadio Matteini e sarà una gara molto particolare per i tanti ex di turno. Quella delè folta di giocatori che hanno vestito la casacca gialloblù, a partire da Becattini. "Spiace giocare una partita così decisiva con il- ha affermato il tecnico del- dove sono cresciuto e dove ho tanti amici. Oltretutto siamo entrambe squadre del Valdarno e viviamo lo stesso momento di difficoltà. Per il match di oggi serve un approccio totalmente diverso rispetto a quello avuto con il Flaminia, perché fin qui abbiamo condotto due mesi importanti.

Approfondimenti da altre fonti

Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione - "Una partita che vale tanto, un playout anticipato". Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su Terranuova Traiana-Figline, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ultima di fronte al pubblico casalingo. Una sfida che si preannuncia decisiva per i ragazzi di Becattini. "In una partita ci giochiamo un’intera stagione - afferma Sacconi - ci siamo preparati al meglio e ci faremo trovare pronti. 🔗sport.quotidiano.net

Terranuova Traiana sfida il Flaminia: scontro decisivo per la salvezza in Serie D - Un altro scontro diretto per il Terranuova Traiana. O meglio, un altro playout, come ha definito il direttore generale Simone Finocchi le ultime 3 giornate che porteranno a conclusione la stagione 2024-25 di serie D. Trasferta delicata in terra laziale per i biancorossi che affronteranno oggi il Flaminia, reduce da un pareggio con il Livorno e agguerrita più che mai nella corsa salvezza. Solo un punto separa le due compagini - 35 il Terranuova, 34 il Flaminia - che ambiscono entrambe all’uscita dalla zona spareggi. 🔗sport.quotidiano.net

Terranuova Traiana pronto per la sfida con il Montevarchi - Arezzo, 14 febbraio 2025 – Domenica ci sarà il tutto esaurito allo stadio Mario Matteini per la sfida tra Terranuova Traiana e Aquila Montevarchi. Una partita importante per entrambe le formazioni e, per quanto riguarda i biancorossi, che arriva dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Grosseto. Una vittoria che è stata importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra ,che veniva da qualche battuta d'arresto di troppo. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Terranuova Traiana sfida il Figline: scontro decisivo per i playout; Sfide decisive per la salvezza: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle; Serie D, gir. E. Il Terranuova Traiana sfida il Figline: il commento di mister Marco Becattini; Terranuova Traiana sfida Figline: Mannella cerca i 3 punti per i playout. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Terranuova Traiana sfida il Figline: scontro decisivo per i playout - Nel Figline ci sono invece gli ex biancorossi Noferi e Zellini. Tra i grandi assenti spicca proprio Alessandro Bega, che non si è ripreso da un infortunio alla caviglia in occasione della gara con il ... 🔗lanazione.it

Sfide decisive per la salvezza: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle - Partite cruciali per la salvezza in Serie D: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle. 🔗msn.com

Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione - "Una partita che vale tanto, un playout anticipato". Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su Terranuova Traiana-Figline, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ulti ... 🔗lanazione.it