Quando la MotoGP oggi in tv GP Spagna 2025 | orario gara streaming Sky differita TV8

oggi, domenica 27 aprile, andrà in scena il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera assisteremo a una gara decisamente interessante in cui c’è un favorito d’obbligo. Il suo nome è Marc Marquez.LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DI MotoGP ALLE 9.40 E 14.00Lo spagnolo ha letteralmente dominato la Sprint Race, facendo vedere quanto già si era evidenziato nei precedenti un week end: un’affinità incredibile con la Ducati GP25. Un’affermazione molto speciale per Marc, su una pista dove nel 2020 vi fu il suo grave incidente, che ne ha condizionato non poco la carriera.Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione, ma non sarà facile anche perché non ci sarà solo da considerare Marc, ma anche il fratello Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini. Oasport.it - Quando la MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orario gara, streaming Sky, differita TV8 Leggi su Oasport.it , domenica 27 aprile, andrà in scena il GP di, quinto round del Mondialedi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera assisteremo a unadecisamente interessante in cui c’è un favorito d’obbligo. Il suo nome è Marc Marquez.LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDIALLE 9.40 E 14.00Lo spagnolo ha letteralmente dominato la Sprint Race, facendo vedere quanto già si era evidenziato nei precedenti un week end: un’affinità incredibile con la Ducati GP25. Un’affermazione molto speciale per Marc, su una pista dove nel 2020 vi fu il suo grave incidente, che ne ha condizionato non poco la carriera.Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione, ma non sarà facile anche perché non ci sarà solo da considerare Marc, ma anche il fratello Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini.

