Luna Nuova in Toro | il bisogno di radicarsi il coraggio di fiorire

Toro, la Luna Nuova di oggi, 27 aprile si presenta come un invito a ritrovare una connessione intima con il corpo, con la materia, con il piacere autentico. Ma quella che potrebbe sembrare una dolce parentesi di quiete è, in realtà, attraversata da correnti profonde e provocatorie: Sole e Luna si uniscono nel segno del Toro, ma vengono sfidati da Marte in Leone opposto a Plutone in Acquario, mentre Lilith, da un angolo oscuro dello Scorpione, riporta in superficie desideri e ferite mai del tutto sedati.È un cielo che parla di bellezza e vulnerabilità, forza e trasformazioneÈ una danza tra la fioritura e la tempesta, tra il bisogno di radicamento e la volontà di rompere con ciò che non nutre più. Fioritura, lentezza e valore, il Toro è il segno simbolo di ciò che possediamo: non solo beni materiali, ma anche talenti, valori e piaceri. Leggi su .com Life&People.it Nel pieno della stagione del, ladi oggi, 27 aprile si presenta come un invito a ritrovare una connessione intima con il corpo, con la materia, con il piacere autentico. Ma quella che potrebbe sembrare una dolce parentesi di quiete è, in realtà, attraversata da correnti profonde e provocatorie: Sole esi uniscono nel segno del, ma vengono sfidati da Marte in Leone opposto a Plutone in Acquario, mentre Lilith, da un angolo oscuro dello Scorpione, riporta in superficie desideri e ferite mai del tutto sedati.È un cielo che parla di bellezza e vulnerabilità, forza e trasformazioneÈ una danza tra la fioritura e la tempesta, tra ildi radicamento e la volontà di rompere con ciò che non nutre più. Fioritura, lentezza e valore, ilè il segno simbolo di ciò che possediamo: non solo beni materiali, ma anche talenti, valori e piaceri.

