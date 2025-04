Ernesto Torregrossa | Gol e Prestazioni di Livello per la Carrarese

Ernesto Torregrossa sta diventando un "fattore" per la Carrarese. L'italo-venezuelano era arrivato a Carrara circondato da un certo alone di scetticismo dopo che le cose sia Pisa che a Salerno non gli erano andate bene ma adesso sta facendo zittire ogni voce a suon di gol e Prestazioni di Livello. "Ernesto prima non vedeva la porta semplicemente perché non giocava – ha chiarito con una battuta il tecnico Antonio Calabro –. Siamo contenti di lui ed è un giocatore che ci può dare ancora molto perché si allena bene ed è un ragazzo eccezionale così come lo sono tutti i nuovi arrivati". Quest'ultimo contro la sua ex squadra è stato un gol pesantissimo al pari dello spettacolare colpo di tacco col Sudtirol e della segnatura col Bari. Tre gol e un assist in otto presenze di cui solo cinque da titolare.

Ernesto Torregrossa: Gol e Prestazioni di Livello per la Carrarese - Ernesto Torregrossa sta diventando un fattore chiave per la Carrarese con gol decisivi e prestazioni eccellenti. 🔗sport.quotidiano.net

Carrarese-Sampdoria, l’ex Torregrossa: «Sono felice per il gol, ma soprattutto per il successo. Abbiamo approcciato la gara in questo modo» - Ernesto Torregrossa, attaccante della Carrarese, ha commentato il successo contro la Sampdoria: le parole Ernesto Torregrossa, attaccante della Carrarese, ha commentato il successo nel match di Serie ... 🔗sampnews24.com

Ex Monza, Torregrossa torna protagonista con un gol di pregevole fattura - L'ex centravanti del Monza Ernesto Torregrossa, approdato nel mercato invernale alla Carrarese in Serie B è tornato al gol in maniera spettacolare, regalando un pareggio fondamentale ai Marmiferi ... 🔗monza-news.it