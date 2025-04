Addio a Jair la Roma piange la sua scomparsa | Ha lasciato un segno nella storia

Roma pronta ad affrontare l’Inter a San Siro per continuare l’inseguimento al 4° posto, dopo che la concentrazione del mondo ieri è andata sulle onoranze funebri di Papa Francesco, ma a poche ore dal match tra giallorossi e nerazzurri ecco un altro lutto che colpisce proprio le due squadre opposte questa sera. A 84 anni si è spento Jair.L’attaccante brasiliano è ricordato soprattutto con la maglia della storica Inter di Herrera, vestita a cavallo tra anni ’60 e ’70 e con la quale ha vinto 4 volte lo scudetto, 2 volte la Coppa dei Campioni ed anche 2 Coppe intercontinentali. A questo si aggiunge la soddisfazione di aver alzato al cielo la Coppa del Mondo con il suo Brasile, nel 1962. Sololaroma.it - Addio a Jair, la Roma piange la sua scomparsa: “Ha lasciato un segno nella storia” Leggi su Sololaroma.it Un weekend inevitabilmente ancora caratterizzato e condizionato da ciò che è accaduto ormai quasi una settimana fa. Si torna in campo oggi in Serie A, con lapronta ad affrontare l’Inter a San Siro per continuare l’inseguimento al 4° posto, dopo che la concentrazione del mondo ieri è andata sulle onoranze funebri di Papa Francesco, ma a poche ore dal match tra giallorossi e nerazzurri ecco un altro lutto che colpisce proprio le due squadre opposte questa sera. A 84 anni si è spento.L’attaccante brasiliano è ricordato soprattutto con la maglia della storica Inter di Herrera, vestita a cavallo tra anni ’60 e ’70 e con la quale ha vinto 4 volte lo scudetto, 2 volte la Coppa dei Campioni ed anche 2 Coppe intercontinentali. A questo si aggiunge la soddisfazione di aver alzato al cielo la Coppa del Mondo con il suo Brasile, nel 1962.

Su questo argomento da altre fonti

Piovono conferme, i Friedkin e Ranieri hanno deciso: illustre addio a Roma - La stagione della Roma è stata piuttosto deludente ma negli ultimi tempi sono cambiate davvero tante cose. La stagione della Roma quest’anno è stata letteralmente a due facce, un’annata piuttosto deludente e i tifosi si aspettavano ben altro. Questo almeno per la prima fase dove il club ha dovuto fare i conti con le difficoltà di Daniele De Rossi e Ivan Juric che so costati addirittura due mesi in pochi mesi. 🔗tvplay.it

Frattesi flop, dal mancato addio al campo: Sucic lo spinge alla Roma? - Sarà anche da poco terminato gennaio, con la concentrazione delle squadre sulla seconda parte di stagione, eppure il mercato non si ferma mai. Se per la Roma c’è il nodo Saelemaekers da sciogliere nei prossimi mesi, l’Inter fa i conti con il flop Frattesi, un giocatore decisamente protagonista nelle ultime settimane. Dopo le tante voci di un imminente partenza del giocatore, pronto a lasciare i nerazzurri per cercare più spazio nella capitale, la casa che avrebbe voluto riabbracciare dopo Sassuolo, il gol (+ assist) contro il Lecce sembrava aver appianato tutto, con tanto di “voglio restare” ... 🔗sololaroma.it

Roma, Pruzzo: “Forse la rivoluzione deve partire dall’addio di Pellegrini” - Archiviata la sconfitta per 3-1 con il Milan in Coppa Italia, per la Roma è già tempo di rialzare la testa. I giallorossi hanno visto sfumare uno degli ultimi obiettivi stagionali, in una trasferta che è stata complicata sin dalle sue prime battute. L’obiettivo ora è quello di continuare a risalire la china in campionato, lì dove è fondamentale continuare a macinare punti. I capitolini stanno già iniziando a preparare la gara con il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. 🔗sololaroma.it

Se ne parla anche su altri siti

Lutto nel mondo del calcio, addio a Jair Da Costa: il ricordo della Roma; Addio a Jair Da Costa: il messaggio del club giallorosso; Jair è morto: il calcio piange la Freccia Nera della Grande Inter di Herrera; Addio a Jair, il ricordo della Roma: Fuoriclasse. Ha lasciato il segno nella storia del calcio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

È morto Jair, la Freccia Nera fu protagonista della “Grande Inter” di Herrera - Il calcio piange la morte di Jair da Costa, ex attaccante brasiliano che in Italia ha indossato la maglia dell’Inter in due momenti diversi (dal 1962 al 1967 e… Leggi ... 🔗informazione.it

Jair, Inter in lutto: addio alla Freccia Nera che trionfò con Herrera - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 84 anni Jair da Costa, noto semplicemente come Jair, ex ala della grande Inter di Herrera con una stagione vissuta con la Roma. Nato a Santo André il 9 ... 🔗tuttosport.com

Addio a Jair, la Freccia Nera protagonista della Grande inter di Herrera - Il mondo del calcio è in lutto. È morto questa sera Jair da Costa, in arte Jair. Aveva 84 anni. Fu campione del Mondo col suo Brasile a Cile 1962 (pur senza giocare). Amatissimo anche in Italia per il ... 🔗informazione.it