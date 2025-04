Traffico Roma del 27-04-2025 ore 08 | 30

Roma ben trovati all'ascolto Buongiorno in centro Fino al 23 maggio via Giulia sarà chiusa al Traffico tra via dell'armata e via dei Farnesi contestualmente temporanei modifiche alla viabilità anche in via dell'armata via in Caterina via di San Girolamo della Carità è sul Lungotevere dei Tebaldi attenzione dunque alla segnaletica al Celio ancora chiusa per lavori via di Santo Stefano Rotondo tra via Dei Santi quattro e via della Navicella intanto ai Colli Portuensi proseguono i lavori di manutenzione straordinaria via Pier vettori di conseguenza resta chiusa al Traffico tra Piazza Pietro merolli e via Vincenzo Ussani dettagli di queste ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla ... 🔗romadailynews.it

