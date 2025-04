Cittadinanza onoraria a Vittorio Fasulo emigrato in Gran Bretagna ma innamorato dei Picentini

Cittadinanza onoraria a Vittorio Fasulo, riconosciutagli nella seduta del consiglio comunale dell'1 ottobre 2024. Fasulo è emigrato in Gran Bretagna all'eta' di 21 anni nel lontano 1961, ha lavorato nella ristorazione fondando un'agenzia.

