Angela Hewitt per Francesca Martini | la prima volta al San Carlo della celebre pianista canadese

celebre pianista canadese sarà per la prima volta sul palcoscenico del Lirico di Napoli. Tra le più apprezzate interpreti della scena pianistica internazionale, Angela Hewitt propone un programma che si snoda tra Barocco, Classicismo e Romanticismo. Apre la “Chaconne in sol maggiore”, HWV 435 di Georg Friedrich Händel, poi seguita dalla “Sonata in do minore”, K 457 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ancora la “Suite francese n. 5 in sol maggiore” di Johann Sebastian Bach, per poi chiudere con la “Variazioni e fuga su un tema di Händel, op. 24” di Johannes Brahms.Promuove la serata Nana Ets, un’associazione nata per portare avanti l’eredità intellettuale e spirituale di Francesca Martini, scomparsa a soli quattordici anni a causa di una leucemia mieloide acuta. L’associazione si impegna a sostenere la ricerca scientifica a livello internazionale, con un particolare focus sulle leucemie e le malattie rare. Leggi su Ildenaro.it Lasarà per lasul palcoscenico del Lirico di Napoli. Tra le più apprezzate interpretiscena pianistica internazionale,propone un programma che si snoda tra Barocco, Classicismo e Romanticismo. Apre la “Chaconne in sol maggiore”, HWV 435 di Georg Friedrich Händel, poi seguita dalla “Sonata in do minore”, K 457 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ancora la “Suite francese n. 5 in sol maggiore” di Johann Sebastian Bach, per poi chiudere con la “Variazioni e fuga su un tema di Händel, op. 24” di Johannes Brahms.Promuove la serata Nana Ets, un’associazione nata per portare avanti l’eredità intellettuale e spirituale di, scomparsa a soli quattordici anni a causa di una leucemia mieloide acuta. L’associazione si impegna a sostenere la ricerca scientifica a livello internazionale, con un particolare focus sulle leucemie e le malattie rare.

