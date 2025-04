Ascoli chiude la stagione con Legnago tra contestazioni e delusione dei tifosi

Ascoli col Legnago si congeda davanti al proprio pubblico in un clima di totale contestazione che probabilmente neanche la presenza dell’ospite Pasinato potrà frenare. Non ci sarà nessuna festa di fine campionato per il Picchio che nel cammino effettuato nel corso di questa stagione ha deluso tutte le aspettative, mancando clamorosamente la possibilità di rialzare la testa dopo la retrocessione dalla serie B di un anno fa. La stessa poi capace di lasciare ferite indelebili e mai guarite. Così come la netta e insanabile frattura venuta in essere con la famiglia Pulcinelli, il direttore generale Verdone e il resto dell’attuale dirigenza, ormai da tempo entrati in rotta di collisione con la quasi totalità della piazza. Alla vigilia del match che di fatto chiuderà quella che per tutti i tifosi è stata definita una sorta di ‘agonia’, il tifo organizzato bianconero ha annunciato di entrare allo stadio con 5’ di ritardo rispetto al fischio d’avvio. Sport.quotidiano.net - Ascoli chiude la stagione con Legnago tra contestazioni e delusione dei tifosi Leggi su Sport.quotidiano.net L’colsi congeda davanti al proprio pubblico in un clima di totale contestazione che probabilmente neanche la presenza dell’ospite Pasinato potrà frenare. Non ci sarà nessuna festa di fine campionato per il Picchio che nel cammino effettuato nel corso di questaha deluso tutte le aspettative, mancando clamorosamente la possibilità di rialzare la testa dopo la retrocessione dalla serie B di un anno fa. La stessa poi capace di lasciare ferite indelebili e mai guarite. Così come la netta e insanabile frattura venuta in essere con la famiglia Pulcinelli, il direttore generale Verdone e il resto dell’attuale dirigenza, ormai da tempo entrati in rotta di collisione con la quasi totalità della piazza. Alla vigilia del match che di fattorà quella che per tutti iè stata definita una sorta di ‘agonia’, il tifo organizzato bianconero ha annunciato di entrare allo stadio con 5’ di ritardo rispetto al fischio d’avvio.

Ultima vigilia di campionato per l'Ascoli che domani affronta il suo impegno finale al Del Duca contro il Legnago Salus ultimo in classifica. Una gara che per i bianconeri non ha davvero nulla da dire se onorare il campionato fino alla fine ed essere comunque arbitro di questa sfida che il Legnago ha contro il Sestri Levante staccato di due punti e ancora superabile. Mister Mimmo Di Carlo ha già annunciato che non ci sarà la rituale conferenza prepartita di questo pomeriggio e che parlerà solo domani al termine del match.

