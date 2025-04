Fermana-Sambenedettese | Ultima Casalinga in Serie D tra Proteste e Squalifiche

Ultima Casalinga di questa stagione per la Fermana che alle 15 affronta la Sambenedettese in un derby decisamente dai toni dimessi. Per la Fermana, salvo miracoli degli ultimi 180 minuti sarà anche l’Ultima davanti al pubblico amico in Serie D visto che ormai l’Eccellenza sembra ad un passo.Proprio di ieri l’invito della Duomo a disertare lo stadio. "Invitiamo tutti i tifosi a rimanere fuori dallo stadio e disertare quindi l’ennesima presa in giro (usiamo un eufemismo, ndr) di queste ultime stagioni. La giornata canarina da retrocessi è solo l’Ultima mancanza di rispetto nei confronti di un popolo che in questi anni ha subito solo umiliazioni da questi farabutti. La protesta di domani sarà contro tutti: squadra, società e amministrazione comunale che ci hanno portato nel punto più basso mai raggiunto sul campo, senza un progetto, senza strutture, senza ambizioni e nelle mani di improvvisati ci hanno "regalato" solo retrocessioni e debiti. Ilrestodelcarlino.it - Fermana-Sambenedettese: Ultima Casalinga in Serie D tra Proteste e Squalifiche Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sarà probabilmente la domenica delle ultime volte. L’di questa stagione per lache alle 15 affronta lain un derby decisamente dai toni dimessi. Per la, salvo miracoli degli ultimi 180 minuti sarà anche l’davanti al pubblico amico inD visto che ormai l’Eccellenza sembra ad un passo.Proprio di ieri l’invito della Duomo a disertare lo stadio. "Invitiamo tutti i tifosi a rimanere fuori dallo stadio e disertare quindi l’ennesima presa in giro (usiamo un eufemismo, ndr) di queste ultime stagioni. La giornata canarina da retrocessi è solo l’mancanza di rispetto nei confronti di un popolo che in questi anni ha subito solo umiliazioni da questi farabutti. La protesta di domani sarà contro tutti: squadra, società e amministrazione comunale che ci hanno portato nel punto più basso mai raggiunto sul campo, senza un progetto, senza strutture, senza ambizioni e nelle mani di improvvisati ci hanno "regalato" solo retrocessioni e debiti.

