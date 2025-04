San Marino cerca la salvezza United Riccione ai playout | sfide decisive in Serie D

salvezza diretta per il San Marino, missione playout per lo United Riccione. Sei i punti ancora a disposizione, tre dei quali saranno in palio oggi e saranno per tutti pesantissimi. Li vuole a tutti i costi il San Marino che al 'Calbi' di Cattolica affronterà quel Forlì reduce dai festeggiamenti per la promozione in Serie C. Forlì che a Cattolica sarà senza tifosi considerando che trasferta è stata vietata ai residenti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.Un vero e proprio faccia a faccia nei piani bassi della classifica è quello che spetterà allo United Riccione impegnato sul campo della Sammaurese. I padroni di casa sono già certi di disputare i playout, mentre la formazione della Perla Verde a oggi è agli spareggi, pur condividendo l'ultimo posto con Fiorenzuola e Zenith Prato, ma la salvezza se la dovrà conquistare negli ultimi 180 minuti.

Derby della salvezza: San Marino e United Riccione in trasferta per evitare la retrocessione - Caccia alla salvezza. Lo faranno lontano da casa oggi San Marino e United Riccione nel quart’ultimo impegno della stagione. I titani sono pronti a viaggiare verso San Mauro. A pochi chilometri dalla piccola Repubblica andrà in scena, contro la Sammaurese, il più classico derby della salvezza. I padroni di casa sono in lotta per evitare la retrocessione diretta, la squadra di Biagioni invece spera di non dover passare dai playout per mantenere la categoria. 🔗sport.quotidiano.net

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati - Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision L'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese - "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. 🔗ilrestodelcarlino.it

