La Liegi-Bastogne-Liegi di oggi si vedrà sulla RAI? Orari canali precisi cambi di rete streaming

Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, che si correrà domani, domenica 27 aprile. Saranno previsti 252 km, con partenza ed arrivo a Liegi.LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15La diretta tv della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 sarà assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 14.30 su RAI Sport HD poi dalle 15.15 RAI 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 12.00 a discovery+, dalle 12.30 a Sky Go, NOW, DAZN, dalle 14.30 a RAI Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.Giulio Ciccone ammette: “Giornata più di sopravvivenza che di gambe”CALENDARIO Liegi-Bastogne-Liegi 2025Domenica 27 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi (252 km). Oasport.it - La Liegi-Bastogne-Liegi di oggi si vedrà sulla RAI? Orari, canali precisi, cambi di rete, streaming Leggi su Oasport.it Partenza fittizia alle ore 10.10, partenza reale alle 10.15, arrivo stimato tra le 16.07 e le 16.43: è questo il programma di massima dell’edizione numero 111 delladi ciclismo su strada, che si correrà domani, domenica 27 aprile. Saranno previsti 252 km, con partenza ed arrivo a.LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 10.15La diretta tv della2025 sarà assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 14.30 suSport HD poi dalle 15.152 HD, mentre la direttasarà affidata dalle 12.00 a discovery+, dalle 12.30 a Sky Go, NOW, DAZN, dalle 14.30 aPlay. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.Giulio Ciccone ammette: “Giornata più di sopravvivenza che di gambe”CALENDARIO2025Domenica 27 aprile:(252 km).

Approfondimenti da altre fonti

L’Amstel Gold Race 2025 non si vedrà sulla RAI oggi: orario e come seguirla in streaming - Gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi la Amstel Gold Race nella giornata di Pasqua: domenica 20 aprile andrà in scena la ribattezzata Classica della Birra, classica nei Paesi Bassi che si colloca in calendario tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. L’evento potrà però essere seguito soltanto da chi ha sottoscritto un abbonamento: la corsa non sarà infatti trasmessa in diretta tv sui canali Rai, proprio come è successo per il Giro delle Fiandre un paio di settimane fa. 🔗oasport.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in tv: si vedrà sulla RAI? Orari, programma, streaming - Domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 252 km di un percorso spazzagambe. 🔗oasport.it

La Parigi-Roubaix 2025 si vedrà sulla RAI? Orari, programma, canali, streaming - Gli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. La Ronde non ha goduto della copertura del network pubblico e molti amanti del pedale non hanno potuto ammirare lo spettacolo della seconda Classica Monumento della stagione, vinta dallo sloveno Tadej Pogacar dopo una serie di spettacolari attacchi sui muri belgi che hanno sfiancato la resistenza dell’olandese Mathieu van der Poel e degli altri avversari. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in tv: si vedrà sulla RAI? Orari, programma, streaming; Liegi Bastogne Liegi 2025 in tv si vedrà sulla RAI Orari programma streaming; La Liegi-Bastogne-Liegi 2025 si vedrà sulla RAI? Programma, orari, streaming; Dove vedere la Liegi Bastogne Liegi in tv orario canale preciso streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti