Piacenza-Tau al Garilli | sfida decisiva per la salvezza in campionato

Piacenza-Tau, penultima giornata del campionato, si giocherà nel maggiore stadio cittadino, il "Garilli", laddove i biancorossi emiliani hanno conosciuto la serie "A", tra la fine degli anni Novanta del precedente secolo e i primi del Duemila.Una stagione da dimenticare, però, attualmente, per il team allenato da Rossini che, vincendo contro la formazione di Altopascio, sarebbe matematicamente salva. Anche se, probabilmente, il Piacenza lo è già, considerando la "forbice" e la penalizzazione di 15 punti inflitta allo Zenith Prato, contro cui giocherà nell'ultimo turno.Tra dicembre e gennaio la squadra della città soprannominata la "Primogenita" (perché nel 1848 fu la prima città italiana a votare con un plebiscito l'annessione al Regno di Sardegna) sembrava destinata alla retrocessione.

