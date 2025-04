Venezia Di Francesco | Milan squadra più pericolosa del campionato | VIDEO

Francesco, allenatore del Venezia, ha utilizzato i dati in conferenza stampa per parlare del Milan di Sérgio Conceição. Il VIDEOEusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan di Serie A. Il tecnico del Venezia ha parlato utilizzando i dati: come sottolineato da Di Francesco, infatti, il Milan è la squadra più pericolosa del campionato, nonostante la sua stagione altalenante. Guarda il VIDEO con le sue dichiarazioni Pianetamilan.it - Venezia, Di Francesco: “Milan, squadra più pericolosa del campionato” | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Eusebio Di, allenatore del, ha utilizzato i dati in conferenza stampa per parlare deldi Sérgio Conceição. IlEusebio Diha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro ildi Serie A. Il tecnico delha parlato utilizzando i dati: come sottolineato da Di, infatti, ilè lapiùdel, nonostante la sua stagione altalenante. Guarda ilcon le sue dichiarazioni

Se ne parla anche su altri siti

Como Venezia, Di Francesco in conferenza: «Faccio i complimenti alla squadra per compattezza mostrata. Per la salvezza servirà questo» - Como Venezia, le parole del tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa nel post partita. Le dichiarazioni Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Como. Ecco le sue parole: PAROLE – «Abbiamo affrontato una squadra forte oggi, il Como ha un ottimo gioco e con […] 🔗calcionews24.com

Venezia-Roma 0-1, Di Francesco: "Questa squadra è viva e non merita di avere solo 16 punti" - Il Venezia perde 1-0 con la Roma al Penzo, condannato dal rigore realizzato da Dybala al 67'. Ennesima sconfitta stagione, la 14esima per la precisione, per la squadra di Eusebio Di Francesco che ha così parlato in sala stampa al termine dell'incontro: "Oggi ci è mancata la concretezza nel... 🔗veneziatoday.it

Venezia, Di Francesco: «Complimenti alla squadra, ma dobbiamo fare gol. Nel calcio conta solo una cosa…» - Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Venezia. SODDISFAZIONE – «Ho inserito Kike Perez in attacco nell’ultima parte, cercando di togliere dei riferimenti davanti. Era il momento di massima pressione dell’Atalanta e avevo bisogno di giocatori […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venezia, Di Francesco: Il Milan è la squadra più pericolosa in attacco; Verso Venezia-Milan, la presentazione di Di Francesco; Di Francesco esalta il Milan: A livello offensivo è la più pericolosa, ha un grande potenziale; Di Francesco: Milan? Squadra più pericolosa in attacco del campionato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Venezia, Di Francesco: "Il Milan è la squadra più pericolosa in attacco" - L'allenatore del Venezia ha presentato la prossima sfida contro il Milan: "Sono convinto che cercheranno di dare continuità al derby. Io vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un ... 🔗sport.sky.it

Venezia-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) – Dopo il successo nel derby, valso la finale di Coppa Italia, il Milan cerca conferme in campionato. Oggi, domenica 27 aprile, i rossoneri sono impegnati al Penzo contro il Venezia nel lu ... 🔗msn.com

Venezia-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni - Anche in streaming la diretta di Venezia-Milan è affidata a DAZN che ne detiene l'esclusiva totale. Per usufruire del servizio su pc basta andare sul portale e accedere tramite il proprio abbonamento ... 🔗fanpage.it