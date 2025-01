Ilfattoquotidiano.it - “Mangio e bevo poco, faccio un po’ di ginnastica. Andreotti diceva che i suoi amici che facevano sport erano morti prima”: Corrado Augias compie 90 anni

oggi90. Scrittore, saggista, politico, giornalista e conduttore televisivo, un amore per la musica e la letteratura, e in genere per la conoscenza, appassionato difensore dei diritti e portabandiera di battaglie civili, quelle ispirate dalle infinite libertà che plasmano l’unicità degli individui. Le mille anime disono racchiuse in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, dove ha rivelato il segreto della sua longevità: “un po’ di, il giusto. Anche seche tutti ichedi lui“.Il rapporto con la morte? “So di essere entrato nel decennio di cui non vedro? la fine ma, al tempo stesso, darei dell’insolente a uno che mi fa notare che ho novant’, visto che mi dimentico anch’io di averli.