Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 2-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: il tedesco annulla 2 palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Larga l’accelerazione di diritto incrociato del.0-15 Primo scambio in cui è statoa comandare da fondo. Ilchiude con un diritto lungolinea vincente.2-2 Battuta esterna vincente.non ha rimpianti per questo game.A-40 Servizio, rovescio in contropiede e volée di diritto vincente per il n.2.40-40 E ancora servizio e diritto dinon ha potuto nulla sulle due.30-40 Battuta esterna vincente del. Con lui fare ilè sempre difficilissimo.15-40 Palla corta dici arriva e va a segno con il passante di rovescio lungolinea.15-30 Servizio al centro e schiaffo al volo di rovescio vincente per il teutonico.0-30 In rete il diritto delin uscita dal servizio. Stavolta aveva messo la prima.