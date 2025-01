Ilrestodelcarlino.it - Blitz notturno al gattile, rubati soldi e farmaci

Hanno tagliato la recinzione, per poi entrare nele fare razzia. Brutto risveglio, ieri mattina, per i volontari dell’oasi felina Fratelli Zampa di via dello Sport a Ozzano. Nella notte tra venerdì e sabato alcune persone senza scrupoli, almeno tre, hanno messo sottosopra la struttura: dalla rete di recinzione tagliata con alcune cesoie hanno fatto accesso nell’oasi. Qui indisturbati hanno rubato medicinali veterinari, per lo più antiparassitari, per circa trecento euro, il ricavato delle raccolte fondi che era in una cassetta, scatolette di cibo per gatti e le cialde di caffè delle volontarie della struttura. Fratelli Zampa ospita un centinaio di gatti, tutti con microchip, che vengono curati e seguiti dalle componenti dell’associazione, che quotidianamente fanno il loro lavoro. Al momento, stando a quanto riferito dalle stesse volontarie, non è possibile sapere se alcuni ospiti della struttura siano scappati durante l’effrazione o se si sono solo nascosti.