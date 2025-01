Ilrestodelcarlino.it - Ecco il Cammino Francescano della Marca di Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattro Comuni marchigiani uniti nel segno del patrono d’Italia. Sono, Camerano, Sirolo e Numana, tutti attraversati da un itinerario capace di unire fede, storia, cultura e natura. È ilnelladi, presentato ieri in Regione, un percorso di trenta chilometri suddiviso in dieci tappe che ricorda quanto le Marche, e in particolare la fascia costiera dorica, siano legate a San Francesco di Assisi. Nell’anno dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature, Regione, Associazione Opere Caritative Francescane e Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche uniscono le forze in un progetto dalla forte valenza turistica, oltre che religiosa. C’è anche l’obiettivo di promozionesalute, visto che l’itinerario si potrà percorrere a piedi o in bicicletta.