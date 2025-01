Ilgiorno.it - Angela Baraldi, ritorno al futuro: “Eccomi, selvatica e romantica”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Un salto nel vuoto senza paracadute. “Ma atterraggio morbido, grazie a Francesco de Gregori” assicura. Per lei accompagnare l’uomo di “Rimmel” quest’estate in tour è stato un tuffo nel passato, frammenti di memoria legati ai concerti del ’93, quando sul palco trovarono modo di duettare pure la dalliana “Anidride solforosa”. Nuovamente compagni di viaggio in tour, dunque, ma pure in studio per il nuovo album della cantautrice bolognese “3021”. Disco scritto con Federico Fantuz e prodotto da Caravan, etichetta dell’amico “Principe”., cosa le ha raccomandato Francesco? “De Gregori mi ha dato consigli pratici. Ha sposato il progetto, infatti, già in fase avanzata. Penso di non aver tradito il mio intento, badando molto alla sincerità di quel che canto. Quando l’ho messo al corrente dei miei progetti m’ha detto: ‘mi hai fatto ascoltare queste canzoni come se fossero niente e invece sono buone’.