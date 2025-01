Solanke fuori per sei settimane mentre gli infortuni degli Spurs aumentano

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 Il Tottenham dovrà fare a meno dell'attaccante Dominicper seidopo aver subito uno al ginocchio in allenamento, ha detto l'allenatore Ange Postecoglou.ha mancato la vittoria di Europa League a Hoffenheim giovedì sera e si unisce a una lista già ampia di.Glisono senza il portiere Guglielmo Vicario, i difensori centrali Cristian Romero e Micky van de Ven e le ali Brennan Johnson e Timo Werner."Ringrazio tutti i ragazzi, dovrebbero divertirsi stasera perché hanno fatto uno sforzo enorme." La reazione post partita di Ange pic.twitter.com/dfHxKnk7h1— Tottenham (@Official) 23 gennaio 2025Una serie terribile di una vittoria in 10 partite di campionato ha visto la squadra di Postecoglou scivolare al 15° posto in Premier League.